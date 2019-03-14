استهلاك تأمين السيارات

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تعرف «نسبة الاستهلاك» بالنسبة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث، وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية، وفقاً لجداول الاستهلاك الواردة في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.

وتصل نسبة الاستهلاك للمركبات في ما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير، حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال إلى 5% في العام الثاني، و10% في العام الثالث، وتصل إلى 15% للعام الرابع، و20% للعام الخامس، و30% للسنة السادسة وما فوق.

أمّا بالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير، حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال، فتبدأ النسبة من 10% للأشهر الستة الأخيرة من السنة الأولى، لتصل إلى 20 و25 و30 و35% للسنة الأولى وحتى السنة الخامسة، وترتفع إلى 40% للسنة السادسة وما فوق.