«أبوظبي الأول»: توزيع 8 مليارات درهم على المساهمين في 17 مارس

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بقيمة تجاوز ثمانية مليارات درهم على المساهمين في 17 مارس الجاري، وذلك من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقاً لما أعلن عنه البنك أمس، الذي أكد أن التوزيعات ستشمل المساهمين المستحقين والمسجلين في سجلاته بتاريخ الثالث من مارس 2019 والمشترين بتاريخ الخامس من مارس من العام ذاته.

وأكد البنك أنه بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن عملية توزيع الأرباح ستتم بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته وكيل التوزيع الحصري لأرباح البنك، وعليه سيجري إيداع الأرباح المستحقة للمساهمين المستحقين الذين حدّثوا بياناتهم لدى السوق في حساباتهم البنكية، ولن يتم إيداعها لمن لم يحدّث البيانات.