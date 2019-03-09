حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة

المصدر: دبي -وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن حكومة دبي باشرت بالعمل على تنفيذ بنود "وثيقة الخمسين" التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمستقبل دبي ومسيرتها المتواصلة للتطوير لجعلها أفضل مدينة في العالم.

وقال سموه إن قطاع التعليم العالي والجامعات يشكل الرافد الأهم لجهود دبي الرامية إلى تأسيس جيل جديد من الخريجين يؤمنون بأهمية الابتكار وريادة الأعمال والبدء في تأسيس مرحلة جديدة من قصص النجاح في سن مبكرة بعيداً عن منظومة التعليم التقليدية التي قد تبعدهم عن تحقيق أحلامهم وتصعب عليهم المساهمة الإيجابية في مجتمعهم.

وقال سموه: "اعتمدنا اليوم استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة التي تركز على وثيقة الخمسين لإنشاء مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة في الجامعات الوطنية والخاصة .. الاستراتيجية ستعزز مكانة دبي كمركز إقليمي لدعم الشباب وتطوير الجيل الجديد من المناهج والمفاهيم التعليمية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا".

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أعلنها سموه في البند السادس من وثيقة الخمسين، لتحويل الجامعات الوطنية والخاصة في دبي إلى مناطق حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وتعزيز هذه المنهجية كركيزة وهدف رئيسي لمنظومة التعلم والتخرج.

وأوضح سموه أن دبي تضم مجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والجامعات الوطنية والعالمية تُخرّج آلاف الطلاب المبدعين والمبتكرين سنوياً، ويجب التركيز على دعم مواهبهم وتبني أفكارهم لإطلاق مشاريع وشركات تسهم فورياً بدعم الاقتصاد المستقبلي لمدينة دبي.

وأضاف سموه: "من واجب جميع مدارسنا وجامعاتنا أن تغرس روح ريادة الأعمال في عقلية شبابنا وطلاب جامعاتنا.. عقلية تخلق القيمة من خلال تطوير خدمات وتقنيات ومنتجات جديدة من دبي للعالم بأكمله".

وجاء إعداد الاستراتيجية من قبل مؤسسة دبي للمستقبل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وستشرف على متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات والأفكار التي يتم إطلاقها ضمن استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، وتطوير الخطط التنفيذية ودراسة المقترحات لتنفيذ مخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في دبي ومختلف أنحاء العالم للإشراف على انطلاق ودعم الشركات الناشئة من الجامعات.

كما ستعمل المؤسسة على تسريع تحقيق أهداف استراتيجية دبي للمناطق الحرة وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمؤسسات التعليمية في دبي، إضافة إلى تقييم مراحل الإنجاز وإعداد تقارير شهرية ودورية لاستعراض التحديات الحالية والمستقبلة وإيجاد حلول فعالة ومناسبة لها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد لخّص رؤيته المستقبلية لإمارة دبي ضمن وثيقة الخمسين التي تضمّنت تسعة بنود ترسم ملامح خطة عمل حكومة دبي للارتقاء بمستويات جودة حياة سكانها في مختلف المجالات والقطاعات.