«الأوراق المالية»: 19 خطوة لتجنّب الإعلانات الوهمية وحملات الترويج المضلّلة للاستثمار

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع 19 خطوة لتجنب الإعلانات الوهمية وحملات الترويج المضللة التي تدعو للاستثمار المالي.

وبينت الهيئة، في نقاط إرشادية وتوعوية، نشرتها أمس على موقعها الإلكتروني، ضرورة أن يراعي المستثمر جوانب مهمة قبل الدخول في أي استثمار، وتتضمن:

1- تحقّق من بيانات الترخيص والاعتماد لمدير الاستثمار (المؤسسة التي تقدم خدمات إدارة الاستثمار) والمروج (المؤسسة التي تروّج للاستثمار)، وتأكد من حصول كل من مدير الاستثمار والمروج على ترخيص ساري المفعول بمزاولة النشاط وصادر من قبل سلطة رقابية معروفة.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» نشرت خلال الأسابيع الماضية حملة صحافية عن ضحايا العملات الرقمية والاستثمارات المالية من خلال شركات أجنبية تروج أنشطتها داخل الدولة أو وكلاء محليين لشركات وهمية.

2- تجاهل أي عرض ترويجي في حال رفض مدير الاستثمار أو المروج الكشف عن بيانات الترخيص، أو في حال عدم العثور على البيانات عند البحث في الموقع الإلكتروني للسلطة الرقابية أو عدم تطابق البيانات، أو إذا كانت لديك شكوك حول الترخيص أو الاعتماد المعروض أمامك.

3- تجاهل العرض الترويجي في حال عدم شعورك بالارتياح عند التعامل مع مدير الاستثمار أو المروّج.

4- تأكد من أن بلد التأسيس «الذي ينتمي إليه مدير الاستثمار والمروج» يتمتع بسمعة ممتازة في مجال المال والاستثمار أو ذو تصنيف ائتماني ممتاز. أو أن يكون لدى السلطة الرقابية التي تشرف على نشاط مدير الاستثمار والمروج عضوية في منظمة هيئات أسواق المال الدولية (الأيوسكو).

5- كن واثقاً بأن مدير الاستثمار والمروج المرخص، الذي يتبع المعايير المهنية العالمية في مجال إدارة الاستثمارات والأصول، لن يعرض عليك خيارات الاستثمار قبل أن يسألك عن مصادر دخلك ومدخراتك وأهدافك الاستثمارية والتزاماتك المالية، ومدى تقبلك للمخاطر الاستثمارية. ولن يطلب منك إيداع مبلغ الاستثمار في حسابه الخاص أو تسليمه مبلغ الاستثمار بصورة نقدية، ولكن سيطلب منك إيداع المبلغ لدى جهة مستقلة كطرف ثالث، مثل البنك أو شركة خدمات مالية أو حافظ أمين، والتي يجب أن تكون أيضاً مرخصة من قبل سلطة رقابية، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

6- تجنّب الكشف عن بياناتك الشخصية المهمة (مثل أرقام حساباتك المصرفية وبطاقات الائتمان، رقم الجواز أو الهوية) أو التوقيع على أية مستندات يقدمها لك مدير الاستثمار أو المروج قبل التأكد من أنهم جهات مرخصة.7- اطلب الاطلاع على الأداء التاريخي لمدير الاستثمار والأصول التي يديرها، بالإضافة إلى التقارير المالية الصادرة منه والقوائم المالية المدققة له وللأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المعروضة لك.

8- اطلب نشرة الاستثمار أو الدليل أو الإرشادات أو نشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة لك، واقرأها بحرص وعناية. ويجب التأكد من أن هذه المستندات معتمدة من السلطة الرقابية ذات العلاقة والمشرفة على نشاط إدارة الأصول أو الاستثمارات.

9- اطلع على محتوى أصول الاستثمار وقنوات الاستثمار والجهات التي ستقوم بتشغيل أموالك في عملية الاستثمار، وتأكد من خلو نشرة الاستثمار من أية شبهات أو مخالفات للقوانين المحلية أو الدولية.

10- اطلع على أنواع الاستثمار أو الاستثمارات المعروضة لك (أسهم، سندات وصكوك، صناديق استثمارية، صناديق الاستثمار العقاري، صناديق مؤشرات متداولة مشتقات مالية، تداول عملات، أو غيرها).

11- اقرأ فقرة مخاطر الاستثمار لدى نشرة الاستثمار بعناية وافهمها، وحدد مدى تقبلك لتحمّل هذه المخاطر مقابل العوائد المتوقع تحقيقها.

12- اطلب الحصول على مسودة التعاقد مع مدير الاستثمار أو مقدم الخدمات الاستثمارية واقرأ المحتوى بحرص وعناية قبل توقيع العقد، واطلع على حقوق المستثمر والالتزامات المترتبة عليه من الاستثمار المعروض وافهمها. واعرض مسودة التعاقد على المستشار القانوني كإجراء احترازي.

13- اطلع على كل الرسوم المترتبة عليك كمستثمر، وافهمها.

14- تجنب دفع أية مبالغ مالية أو الدخول في عقود استثمار لا تفهمها، وتأكد من فهمك التام للاستثمار المعروض عليك، من حيث شروط التعاقد وطبيعة الاستثمار وآلياته والمخاطر المرتبطة به والعوائد المتوقعة، وكيفية المطالبة بالأرباح المحققة.

15- احذر من الوعود الوهمية بتحقيق الثراء السريع والعوائد المذهلة، وأن الجميع قد أسهم في استثمار معين وحقق أرباحاً فوق العادة.

16- توخى الحذر إذا استمر المروج أو الوسيط في الاتصال بك ودفعك للاستثمار ولو بمبلغ بسيط مقدماً، فقد تكون أمام عملية نصب واحتيال.

17- تحقق من إمكـــانية التعـــــامل مع مدير الاستثمار مباشرة أو باستخدام خدمـــــاته عبر الإنترنت أو تطبيقاته الذكية دون الحاجة إلى وكلاء أو مروّجين أو وسطاء.

18- تواصل مباشرة مع الجهات الرقابية المختصة في دولة الإمارات (هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، هيئة التأمين، سلطة دبي للخدمات المالية، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي)، للإبلاغ عن أية إعلانات وهمية وحملات ترويج مريبة أو أية أنشطة تثير الشكوك.

19- عزّز معلوماتك في مجال الاستثمار والاقتصاد بصورة مستمرة، وذلك من خلال قراءة كتب ومقالات عن الاستثمار والتحليل المالي والفني.

«الهيئة» دعت إلى تجنّب الكشف عن البيانات الشخصية أو التوقيع على مستندات قبل التأكد من الترخيص.