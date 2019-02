"طيران الإمارات" و "فلاي دبي" تمددان تعليق رحلاتهما إلى باكستان

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركتا "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تمديد تعليق رحلاتهما إلى باكستان ليوم غد الأول من مارس نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وطالبت الناقلتان الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال مع وكلاء سفرياتهم، أو مع مراكز الحجوزات لتغيير مواعيد أو خطط سفرهم والاطلاع على برنامج الرحلات عبر زيارة الموقع الشبكي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قررت أمس تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الامارات والمتجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان.

الرحلات الملغاة لـ"طيران الإمارات" 1 مارس

EK604 and EK605 Dubai- Karachi- Dubai

EK600 and EK601 Dubai- Karachi- Dubai

EK612 and EK613 Dubai- Islamabad- Dubai

EK636 and EK637 Dubai- Peshawar- Dubai

EK624 and EK635 Dubai- Lahore- Dubai

EK8620 and EK8621 Dubai- Sialkot- Dubai

الرحلات الملغاة لـ"فلاي دبي" 1 مارس

FZ333 DXB KHI 0155 0355

FZ334 KHI DXB 0455 0720

FZ323 DXB LYP 0115 0400

FZ324 LYP DXB 0500 0840

FZ325 DXB MUX 0210 0455

FZ326 MUX DXB 0555 0850