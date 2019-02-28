فئات الادخار ومصادر تمويلها

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

يتعين على الأفراد بذل بعض الجهد لدى تخطيط ورصد المصاريف للحرص على ادخار بعض الأموال كل شهر، إذ يمكن للادخار أن يتخذ فئات عدة، فمثلاً الادخار لحالات الطوارئ يساعد على مواجهة أحداث غير متوقعة في أي وقت، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الأحداث سواء كانت بسيطة أو كبيرة، وتعد المدخرات الشخصية من أكثر المصادر الملائمة لتمويل مثل هذه الحالات الطارئة.

ويمكن أيضاً الادخار للمستقبل، إذ يجب التخطيط في الإطار للاستثمار بشكل منتظم بهدف توظيف المدخرات والاستفادة منها، وتتوافر خيارات عدة في هذا السياق وفقاً لمؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، لكن معظمها يستوجب إيداع مبلغ محدد بصورة منتظمة، غير أنه يمكن لهذه الاستثمارات أن تنمو مع الوقت إلى أن تصبح الأموال المتراكمة كافية لتغطية الاحتياجات المستقبلية الأساسية، أما الادخار للتقاعد فيمكن أن تتراكم الأموال بصورة منتظمة في صندوق أو حساب التقاعد، وكلما تم البدء بالتخطيط للتقاعد في سن مبكرة ارتفع الدخل بعد التقاعد.