مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني الكويتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت مطارات أبوظبي في احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني لدولة الكويت الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، من خلال تنظيمها مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في مطار أبوظبي الدولي، انسجاماً مع رؤية الشركة في تقديم تجربة سفر مريحة وممتعة للمسافرين، والمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية الهامة على مستوى الدولة والمنطقة.

وتضمنت الفعاليات توزيع الأعلام والحلوى على المسافرين القادمين من دولة الكويت عبر بوابات الوصول والمغادرة، حيث صدحت الموسيقى الكويتية في أروقة وصالات مطار أبوظبي الدولي، كما قامت شخصية "الجمل ظبيان" التابعة لسوق أبوظبي الحرة بتقديم جوائز وقسائم شرائية لمجموعة من المسافرين المحظوظين.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون "إن مشاركة مطارات أبوظبي في احتفالات اليوم الوطني الكويتي تعكس أواصر الأخوة والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي نحرص دائماً على تعزيزها، ونفخر بمشاركتنا بهذه المناسبة الوطنية المميزة وترحيبنا بأشقائنا الكويتيين بصورة تعكس ضيافتنا العربية الأصيلة في مطار أبوظبي الدولي".