16 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت حصيلة مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية، خلال الأسبوع الجاري، نحو 16 مليار درهم في خطوة تعكس عودة التأبوظبي - وامسن للأسعار التي انخفضت في وقت سابق إلى مستويات مغرية للاستثمار.

وأظهر الرصد الخاص لتعاملات الأيام الخمسة الماضية ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة قاربت 4% بالغاً 2633.69 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأرواق المالية عند 5098.12 نقطة بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وشهدت تعاملات الأسبوع تحسناً في شهية التداول، وبدا ذلك واضحاً من خلال ارتفاع متوسط معدل الصفقات المبرمة يومياً فوق حاجز 220 مليون درهم.

وأسهمت عمليات الشراء التي نفذتها مؤسسات استثمارية أجنبية ومحلية في زيادة حجم السيولة المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وجاءت عمليات شراء المؤسسات استباقاً لتوزيعات الأرباح التي تنوي غالبية الشركات المدرجة منحها للمساهمين عن عام 2018.

وكانت شريحة الشركات العقارية القيادية الأكثر تحقيقاً للمكاسب خلال الأسبوع، بالإضافة إلى أسهم بعض البنوك التي ارتفعت بنسب جيدة أيضاً.