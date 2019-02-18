«المركزي» يطلب من البنوك بيانات الرهون العقارية في أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة وشركات التمويل العاملة في الدولة، تفاصيل وبيانات تمويلات الرهن العقاري في إمارة أبوظبي، وذلك بحسب تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وقال «المركزي» في تعميمه رقم 686/‏‏‏2019، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، وتسلمته البنوك وشركات التمويل، أمس، إنه «بناء على طلب دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، يرجى تعبئة بيانات الرهن العقاري بالملف المرفق، وبما يظهر عدد الوحدات العقارية المرهونة وقيمة كل منها، وإرسالها إلى دائرة الرقابة على البنوك بتاريخ الخامس من مارس 2019».

من جهته، ذكر مصرفي رفيع المستوى، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التعميم يأتي في إطار جهود تنظيم منح قروض إعادة التمويل بضمان مساكن وأراضي المنح في إمارة أبوظبي».

وكانت البنوك تلقت في نوفمبر الماضي قراراً من دائرة التخطيط والبلديات في إمارة أبوظبي، يسمح لها باستئناف منح قروض «إعادة التمويل»، بضمان مساكن «المنح» في الإمارة، بعد أن كانت متوقفة منذ مطلع أكتوبر 2018، حيث تم إبلاغ البلديات والبنوك بالسماح بتسجيل رهونات من الدرجة الثانية على مساكن المنح، بما يسمح للمواطنين بأخذ قروض وتمويلات لأغراض البناء أو التوسعة أو الصيانة.