«صندوق خليفة» يدعم المشروعات الصغيرة في النيجر بـ 92 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية، لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النيجر، حيث يقدم الصندوق بموجبها تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم)، يتم صرفها على دفعات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق، حسين جاسم النويس، ووزير التجارة وتنمية القطاع الخاص في النيجر، سعدو سيدو، خلال استقبال الرئيس النيجري، إيسوفو محمدو، للنويس في العاصمة نيامي.

وقال محمدو إن الاتفاقية سيكون لها أثر فعّال في تعزيز التنمية المستدامة، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، الذي يعد أهم متطلبات الاستقرار الاقتصادي في النيجر.

من جهته، قال النويس إن التمويل الذي سيقدمه صندوق خليفة، يهدف إلى دعم جهود حكومة النيجر في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الاعمال في أوساط الشباب.

وأضاف أن الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام الشباب المبدعين، وأصحاب المهارات والحرف، لاستغلال مهاراتهم وإبداعاتهم، وتحويلها إلى مصدر دخل يعزز رفاههم الاجتماعي، ويدعم أداء الدولة الاقتصادي.

وأشار النويس إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع نقل تجربته الناجحة إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتقديم مختلف أشكال الدعم لتلك الدول.

بدوره، أكد سيدو أن مثل تلك الاتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي، يساعد على دفع عجلة التنمية والتطور، ودعم إنشاء المشروعات وإيجاد فرص عمل في المستقبل.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس عام 2007 في أبوظبي، أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.