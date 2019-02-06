«أرامكس» تحقق أرباحاً صافية بقيمة 492.6 مليون درهم خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أرامكس» المتخصصة في خدمات النّقل والحلول اللوجستية، أمس، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأظهرت النتائج بالنسبة للسنة المالية 2018، ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 5.086 مليارات درهم، مقارنة مع 4.721 مليارات درهم في عام 2017. كما نمت الأرباح الصافية بنسبة 13% إلى 492.6 مليون درهم، مقارنة مع 435.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

كما بينت النتائج نمو إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 8% لتصل إلى 1.425 مليار درهم، مقارنة مع 1.324 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

وتراجعت الأرباح الصافية في الربع الرابع بنسبة 7% إلى 154 مليون درهم.