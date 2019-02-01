«الإمارات العالمية للألمنيوم» تنجز صفقة تمويل بـ 23.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن إتمام اتفاق تمويل قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار (نحو 23.8 مليار درهم) مع مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية.

وذكرت الشركة في بيان، أن إعادة تمويل ديونها يشكل طريقة مثالية لتحسين هيكل رأسمال الشركة من خلال تخفيض كلفة الدين، ما يوجد مرونة أكبر في السداد، وتجميع الديون على مستوى الشركة.

وأوضحت أن قرض التمويل الآجل يسهم في تعديل وتعزيز وتمديد التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 4.9 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2015، كما استخدمت العائدات من الزيادة في حجم التسهيلات لسداد قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تم تمديده ليشمل شركة دبي للألمنيوم (دوبال) التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، داني دويك، إن «إعادة التمويل تمثل خطوة رئيسة أخرى في تطبيق استراتيجية هيكل رأس المال للشركة»، مضيفاً أنه «انطلاقاً من الصفقة السابقة في 2015، فإن هذه الصفقة تعزز ديوننا على مستوى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتعزز ملفنا الائتماني».

وبين أن «القرض البالغة قيمته 6.5 مليارات دولار عبارة عن تسهيلات غير مؤمنة مع ضمان لمدة سبع سنوات، يتمتع بالسداد المرن، بما يسمح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإدارة الرافعة المالية والوضع النقدي بشكل استباقي»، مشيراً إلى أن «القرض استقطب التزامات من 25 بنكاً عالمياً وإقليمياً في هذه الصفقة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي وأسواق رأس المال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، زهير الرجراجي: «رغم عدم استحقاق قروضنا الحالية للدفع حتى عام 2022، فإننا شعرنا بأن ظروف السوق الحالية توفر فرصة متميزة لتحسين أجل استحقاقاتنا بشكل استباقي».

بدوره، قال رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، الذي تولى دور المنسق ومدير الاكتتاب والمدير المفوض المنظم للقرض، آندي كيرنز، إن «الاستجابة الممتازة في السوق لهذه الصفقة تعكس المكانة المميزة التي تحظى بها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على صعيد المؤسسات المقرضة، سواء الدولية أو الإقليمية».