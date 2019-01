عقدت لجنة متابعة أسعار الوقود، اجتماعها الدوري اليوم، حيث تم إعلان الأسعار الجديدة للوقود والمزمع تطبيقها لشهر فبراير.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

جازولين سوبر 98: 1.95 درهم

جازولين خصوصي 95: 1.84 درهم

وقود الديزل: 2.28 درهم

Motorists of UAE, here are the fuel prices for the month of February 2019 as announced by the #UAE Fuel Price Committee ⛽ pic.twitter.com/FReemldrNb