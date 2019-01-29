«فلاي دبي» إلى طشقند اعتباراً من مارس 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» أنها ستبدأ تسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، اعتباراً من 11 مارس 2019، بواقع خمس رحلات أسبوعياً، لتصبح رحلات يومية بدءاً من 31 مايو 2019. وأفادت الشركة بأنها ستشغل على الخط الجديد طائرتها الحديثة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، انطلاقاً من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، والتي توفر تجربة سفر عالية ومريحة للمسافرين، بفضل مقصورتها الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نحن سعداء بأن نكون أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى طشقند، لتعزيز العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان من خلال هذه الرحلات».

وتبدأ أسعار رحلات درجة رجال الأعمال من دبي إلى طشقند من 7500 درهم، شاملة جميع الضرائب وحقيبة بوزن 40 كيلوغراماً. أما أسعار الدرجة السياحية للذهاب والعودة من دبي إلى طشقند، فتبدأ من 1545 درهماً، شاملة حقيبة بوزن 20 كيلوغراماً ووجبة.