«ستراتا» تسلّم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن «بي سي 24»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، عن تسليم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) المزوّدة بمحرّكين، والتي تقوم بإنتاجها شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات» في سويسرا.

وأفادت «ستراتا» في بيان أمس، بأن تسليم الدفعة الأولى، يأتي عقب توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين شركتي «ستراتا للتصنيع» و«بيلاتوس إيركرافت» على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضافتها أبوظبي في أبريل 2018.

وبموجب الاتفاقية، وقع الاختيار على «ستراتا للتصنيع» لتكون المورد الوحيد في المنطقة للأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات «بي سي 24».

وأوضحت الشركة أنه تم تصميم الفئة الجديدة من طائرات رجال الأعمال «بي سي 24» خصيصاً للإقلاع والهبوط من المدرجات غير المعبدة، مع ضمان أداء استثنائي في مجالات الطيران قصيرة المدى، ما يوفر إمكانية منقطعة النظير للوصول إلى مواقع لا يمكن بشكل تقليدي الوصول إليها عن طريق الجو.

وأضافت أن الأسطح الخارجية لبطن طائرة «بي سي 24» تتكوّن من 25 قطعة فرعية وثانوية، حيث تم تصميمها لخفض قوة السحب على هذه الطائرة التي تعتبر أحد أهم نماذج طائرات الأعمال التي تقوم بتصنيعها شركة «بيلاتوس إيركرافت» السويسرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، إن «الشراكة الجديدة مع (بيلاتوس) تمثل دليلاً على الصدقية والقدرات الاستثنائية التي تحظى بها (ستراتا) في قطاع صناعة الطيران، حيث استطاعت الشركة، في أقل من 10 سنوات، تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية لتصل إلى سبع شركات».