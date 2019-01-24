ولي عهد دبي يؤكد أهمية بناء علاقات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية

المصدر: سويسرا ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية بناء علاقات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية التي تمثل نماذج متقدمة في الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير عملياتها.

وقال سموه خلال لقاءين منفصلين مع رئيس شركة «أبل» الأميركية تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» العالمية تشاك روبنز، في دافوس بسويسرا، أمس، إن دولة الإمارات تدرك محورية استشراف المستقبل، وأهمية تبني التكنولوجيا الناشئة والحلول التي توفرها في تطوير نماذج عملها.

يذكر أن سمو ولي عهد دبي يترأس وفد الدولة رفيع المستوى، المشارك في فعاليات الدورة 49 للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انطلقت في دافوس أول من أمس، وتتواصل إلى غدٍ (الجمعة).

نموذج الإمارات

وتفصيلاً، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دافوس أمس، رئيس شركة «أبل» الأميركية، تيم كوك، وذلك خلال مشاركة سموه في فعاليات الدورة 49 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد سموه أن تجربة دولة الإمارات، ودبي، تمثل نموذجاً في تطوير بيئة حاضنة للابتكار والتكنولوجيا، وتشكل مركز جذب للشركات العالمية والناشئة، وتوفر لها الفرصة لتحويل خططها إلى مشروعات وبرامج وتطبيقات تسهّل حياة الناس، وتعميم التجارب الملهمة في تطوير مستقبل الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

وأشار سموه إلى أهمية دور شركات التكنولوجيا العالمية في تطوير مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتوظيف البيانات في إيجاد حلول للتحديات العالمية، مؤكداً ضرورة تعزيز الثقة بين المجتمع والشركات، وتطوير منصة مشتركة لدعم الابتكار الرقمي وحوكمة البيانات والاعتماد عليها في صنع القرار.

ولفت سموّه إلى أن الشركات التقنية تسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية للعالم، من خلال توفير بيئة مناسبة للاستثمارات الرقمية، وخلق اقتصاد معرفي تنتفع منه الحكومات.

واستعرض سمو ولي عهد دبي مع كوك، سبل التعاون المستقبلي مع «أبل» من خلال مشروعات مشتركة تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الفضاء الإلكتروني المعلوماتي في إيجاد الفرص التنموية للمجتمعات، ومستقبل الأمن السيبراني، في ضوء الاعتماد المتزايد عالمياً على البيانات الضخمة، وسبل تطوير الأدوات الكفيلة بتسهيل استخدامها في تطوير مختلف القطاعات.

علاقات استراتيجية

في السياق نفسه، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دافوس بسويسرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» العالمية، تشاك روبنز.

وأكد سموه أهمية بناء علاقات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية التي تمثل نماذج متقدمة في الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير عملياتها، تتفوق على اقتصادات العديد من الدول.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات تدرك محورية استشراف المستقبل، وأهمية تبني التكنولوجيا الناشئة والحلول التي توفرها في تطوير نماذج عملها وتجاربها، وهدفنا تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والمعرفية، وتطوير تجربتنا بالتعاون مع الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم».

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل مركزاً عالمياً للابتكار، وبيئة محفزة لممارسة الأعمال واستقطاب أفضل العقول، عبر توفير البنية التحتية المتقدمة لرواد الأعمال والشركات العالمية والناشئة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، على التعاون مع رواد التكنولوجيا في القطاع الخاص، ومن ضمنهم شركة «سيسكو» لتطوير ابتكارات نوعية، وتطوير الأدوات اللازمة لتحقيق انتقال سلس إلى المستقبل.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، آفاق التعاون المستقبلي مع «سيسكو» من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والفضاء الرقمي في المجالات كافة.