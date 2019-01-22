"أدنوك" العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اختيار علامتها التجارية " هويتها " الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأعمال " B2B "، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وتعد " أدنوك " أول شركة نفط وغاز إقليمية يتم تصنيفها ضمن تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" السنوي، حيث تم تقييم علامتها التجارية بـ 8.9 مليار دولار أميركي / 32.69 مليار درهم /، كما تعتبر الشركة واحدة من خمس علامات تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بهذه المناسبة - : "تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التفكير الاستباقي واستشراف المستقبل، تعمل أدنوك على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز".

وأضاف "أن مسيرة النمو والتطور التي تشهدها أدنوك ترافقها استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال المؤسسي تتسم بالشفافية وتعمل على نشر الوعي والتعريف بالنطاق الكبير لحجم أعمال الشركة ومدى مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي. ومما لا شك فيه أن الدخول القوي لأدنوك كأول شركة من قطاع النفط والغاز تشغل المركز الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة، يعد مؤشرا على التقدم الكبير الذي تحققه الشركة مستندة إلى تاريخها العريق، والجهود المخلصة لكوادرها السابقين والحاليين، ويمثل هذا التكريم تقديرا مستحقا لهذه الجهود فيما نمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع مواردنا".

يشار إلى أن أدنوك حققت خطوات مهمة على مدى العامين والنصف الماضيين كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وإجراء أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وإفساح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي، وبدء عملية تحول رقمي شاملة، واتخاذ خطوات للتوسع دوليا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "براند فاينانس" ديفيد هيج، "فيما تسعى أدنوك للاستفادة من الفرص التي تتيحها التغيرات المستمرة في أسواق الطاقة، شهدت علامتها التجارية نموا كبيرا. ويأتي تصنيف أدنوك العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإدراجها ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية في العالم، نتيجة لالتزامها في أن تصبح نموذجا لشركات النفط الوطنية في المستقبل، وانعكاسا للدور المهم الذي تقوم به في تحفيز ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى دولة الإمارات".

وتعرف "قيمة العلامة التجارية" بأنها صافي الفائدة الاقتصادية التي تعود لمالكها عند ترخيصها في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال سجل نتائج يشمل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال، ويتم استخدامها لتحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وتعد "براند فاينانس" - التي تأسست في عام 1996 - مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ويقع مقرها الرئيسي في حي المال والأعمال " سيتي " في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتقوم "براند فاينانس" سنويا بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمة ضمن قائمة "براند فاينانس جلوبال 500".

وبالإضافة إلى أدنوك، جاءت علامتان تجاريتان أخريان في الدولة هما "اتصالات" و"طيران الإمارات" ضمن قائمة "براند فاينانس جلوبال 500" التي تصدرتها شركة "أمازون"، وشملت كذلك "آي بي إم" و"شل" و"مرسيدس-بنز" و"سامسونج" و"ستيت جريد" الصينية التي كانت العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الأعمال بين الشركات في آسيا.

- مل -