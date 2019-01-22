411 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 411 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 134 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم، منها 11 مبايعة لأراضٍ بقيمة 59 مليون درهم، و123 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «المرقبات»، تليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «أم سقيم الثانية»، ومبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «السطوة». وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تليها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم، وثالثة في منطقة «ند حصة» بتسجيلها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم المبايعات، تليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «المركز التجاري الأولى».

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 254 مليون درهم، منها 31 رهناً لأراضٍ بقيمة 228 مليون درهم، و27 رهناً لفلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم.