400 مشارك في «إنترنت الأشياء 2019» فبراير المقبل

المصدر: دبي - وام

تنطلق في دبي النسخة السادسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء - الشرق الأوسط 2019» يوم 20 فبراير المقبل، بمشاركة 400 خبير ومتخصص من مختلف القطاعات.

ويمثل المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصّة للتفاعل مع الخبراء وصنّاع القرار في القطاعين الخاص والعام. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدن الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، المهندس معمر الكثيري، أن «المؤتمر يعدّ منصّة نوعية لبحث فرص الأعمال في قطاع التكنولوجيا مع المختصين».

وأوضح الكثيري أن «الحدث يتزامن انعقاده مع المراحل الأخيرة من عمل سلطة واحة دبي للسيليكون على إنجاز مشروع (سيليكون بارك)، الذي يعدّ أول مشروعات المدن الذكية في دبي». وأضاف أن «إنترنت الأشياء - الشرق الأوسط 2019» سيسلط الضوء على الموضوعات التجارية للتحول الرقمي الحاصل عبر الصناعات ونماذج الأعمال المتغيّرة، إضافة إلى تسليط الضوء على اللاعبين الجدد في الصناعة.