5 ملايين قدم مربعة مساحات مؤجرة في «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي - وام

استقطب مجمع دبي للاستثمار أسماء وعلامات تجارية مهمة، فضلاً عن طيف واسع من الشركات التي اختارت المجمع مركزاً لعملياتها وأنشطتها العام الماضي، إذ جاوز إجمالي المساحة المبنية المؤجرة من الباطن للمستودعات والمكاتب والوحدات التجارية فيه خمسة ملايين قدم مربعة.

وقال المدير العام للمجمع، عمر المسمار، إن «(دبي للاستثمار) لعب دوراً مهماً في استقطاب الشركات والصناعات من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما ساعد دبي في التحول إلى وجهة يفضلها المستثمرون»، لافتاً إلى أن «حجم المساحات المؤجرة خلال عام 2018 كان مشجعاً للغاية، ويدل على خطط النمو الواعدة في المجمع».