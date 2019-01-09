مديرون: 5 نصائح لشراء وثائق تأمين المركبات عبر الإنترنت

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حدّد مديرون وعاملون في قطاع التأمين، خمسة نصائح تتعلق بشراء وثائق التأمين على المركبات عبر البوابات الإلكترونية على الإنترنت، مشددين على أهمية تضمين التغطيات الإضافية في الأسعار المعروضة لتشمل بذلك الاستثناءات الواردة في الوثيقة التي قد يرغب فيها المتعامل.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك النصائح تتمثل في التأكد من شمول التغطية بعض الاستثناءات المهمة، بما فيها القيادة على الطرق الوعرة أو الصحراوية، والأضرار الناتجة عن الكوارث، إلى جانب التأكد من نسب التحمل المفروضة على المتعامل في حال التسبب في مطالبة تأمينية، فضلاً عن معرفة تغطية الوثيقة للأضرار التي تلحق بالمركبة جراء حادث خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة.

وأضافوا أن البوابات الإلكترونية توفر وثائق بأسعار متدنية، موضحين أن السعر مرتبط بجودة الخدمة، وبالتالي من الضروري التأكد من جهة الصيانة التي ستوفرها شركة التأمين للمتعامل ومدى موثوقيتها، علاوة على شركة التأمين نفسها، ومدى سرعتها في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في حال تسوية المطالبات.

أسعار متدنية

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس إن «الأسعار التي توفرها بوابات التأمين الإلكترونية متدنية للغاية وبشكل كبير، مقارنة بمتوسط الأسعار في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «حصة شراء وثائق التأمين عبر الإنترنت في تزايد مستمر، نظراً لإقبال المتعاملين عليها».

وأشار إلياس إلى أهمية «التأكد من سقف التغطيات في الوثائق التي تباع عبر الإنترنت، وشمولها بعض المخاطر المستثناة، مثل القيادة على الطرق الوعرة أو الصحراوية والأضرار الناتجة عن الكوارث»، مشدداً على «أهمية معرفة نسب التحمل التي سيدفعها المتعامل في حال التسبب في مطالبة مرورية، إلى جانب القيمة التي تم بها تقييم المركبة بغرض التأمين عليها، علاوة على معرفة تغطية الوثيقة للأضرار التي تلحق بالمركبة جراء حادث خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة».

وبيّن أن «السعر المتدني لا يعني الحصول على أفضل صفقة بالنسبة لتأمين المركبات، وبالتالي يجب التأكد من شركة التأمين التي سيتعاقد معها المتعامل، إضافة إلى شروط التعاقد وجودة الخدمة التي يتوقعها، فضلاً عن نوعية ورش الصيانة التي ستتولى تصليح المركبات في حال تعرضها لأضرار جراء حادث».

تغطيات مستثناة

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «بعض التغطيات المستثناة، تظهر أمام المتعامل خلال إنجازه عملية شراء الوثيقة عبر الإنترنت، وبعضها تكون غير واضحة»، لافتاً إلى أهمية أن «تكون التغطيات وبعض الاستثناءات واردة بشكل واضح في الوثيقة، بحيث يمكن للمتعاملين الاطلاع عليها قبل شراء الوثائق».

وأضاف الشواهين أن «الوثيقة عادة ما تكون طويلة، وبالنسبة إلى بوابات التسويق الإلكترونية يمكن عمل ملخص للوثيقة لأهم حالات التغطية المتوافرة فيها، وتلك التي أضيفت إليها أو استثنيت منها، وفقاً للاتفاق بين المتعامل والوسيط الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «المتعامل عادة ما يدفع مبلغاً محدداً إضافياً لبعض التغطيات المستثناة».

وأكد ضرورة أن «تبرز الإجراءات المتاحة في البوابات الإلكترونية مسألة الاستثناءات بشكل واضح».

وأوضح الشواهين أن «نظام التأمين على المركبات يضم نوعين من الوثائق، وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية والمعروفة (ضد الغير)، ووثيقة التأمين من الفقد والتلف، ليشكل مجموع الوثيقتين ما يعرف بـ(وثيقة التأمين الشامل)»، لافتاً إلى أن «الوعي التأميني يلعب دوراً كبيراً في تقليل عدد الشكاوى بين المتعامل وشركة التأمين».

كراجات محددة

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال إنشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «بعض الاستثناءات باتت واضحة للسائقين لدى شراء وثائق التأمين على المركبات عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أن «الأسعار المتوافرة من خلال البوابات الإلكترونية تتفاوت بدورها من شركة لأخرى».

وشدد الأشقر على «أهمية التأكد من الشركة التي سيتعامل معها المؤمن عليه، ومدى جودة الخدمة التي يتوقعها من هذه الشركة»، لافتاً إلى أن «بعض شركات التأمين تتعامل مع كراجات محددة دون غيرها».

وأضاف أن «بعض المتعاملين يولون أهمية كبيرة للكراجات ذات الموثوقية التي تتعامل معها شركات التأمين».

وأكد الأشقر «أهمية أن يقرأ المتعامل جميع الشروط في الوثيقة التي يود شراءها عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه»، مشيراً إلى أن «الوسيط العادي عادة ما يتولى هذه المهمة، ويشرح التفاصيل وبنود الوثيقة للمتعامل».

وذكر أن «تقييم سعر السيارة قبل التأمين عليها يتفاوت من شركة لأخرى، وعلى المتعامل أن يعرف ذلك»، مشدداً على «ضرورة التأكد من نسب التحمل أو الاقتطاع التي سيدفعها المتعامل لشركة التأمين في حال تسببه في حادث ومطالبة مرورية».

النصائح الـ 5

- شمول التغطية بعض الاستثناءات المهمة.

- التأكد من نسب التحمل المفروضة على المتعامل.

- معرفة تغطية الوثيقة للأضرار التي تلحق بالمركبة.

- التأكد من جهة الصيانة التي ستوفرها شركة التأمين.

- معرفة شركة التأمين نفسها، ومدى سرعتها في تنفيذ الالتزامات.