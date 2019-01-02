المرّي: 50 عاماً من التفاؤل والإيجابية والسعادة

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

نوّه المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، بمسيرة الإنجازات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً إنها 50 عاماً مملوءة بالتفاؤل والإيجابية والسعادة، تعلمت فيها الأجيال أنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسنا، وأنه في سباق التميز لا يوجد خط نهاية.

وأضاف أنه بفضل توجيهات سموه، تمكن قطاع السياحة من أن يخطو بثبات نحو الريادة، لافتاً إلى أن دبي حافظت على مركزها كرابع أكثر مدن العالم زيارة، وتسعى لأن تصبح أكثر المدن زيارة عالمياً.

وتابع: «نمضي قدماً في تبنّي أفكار تتماشى مع مبادرة 10X، لجعل دبي تسبق مدن العالم بـ10 سنوات على الأقل».