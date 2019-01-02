النويس: مشروعات نوعية ارتقت بالقطاع السياحي

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا» لإدارة الفنادق، ناصر النويس، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في قطاع السياحة والضيافة، ما حقق طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية، وأصبحت دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.

وأضاف: «ارتقت المشروعات النوعية التي أطلقها ودعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع السياحي المحلي إلى أعلى المستويات، وأسهمت توجيهاته في تطوير البنى التحتية الداعمة لقطاع السياحة، في تعزيز وضع الدولة على خريطة السياحة العالمية، لتضع القطاع على أعتاب نمو قوي على مدى العقد المقبل».