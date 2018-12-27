%271.5 زيادة في شركات «حرة دبي التجاري العالمي» بنهاية 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي أهدافها خلال العام 2018، حيث نجحت المعارض التجارية الرئيسة في اجتذاب أرقى فئات الزوّار والخبراء والمختصين في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، فيما سجلت المنطقة الحرة لسلطة المركز زيادة في عدد الشركات الجديدة العاملة بها، بلغت نسبتها نحو 271.5%، بواقع 130 شركة جديدة، حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بـ35 شركة جديدة في العام الماضي.

وتفصيلاً، واصل مركز دبي التجاري العالمي نجاحه وتألّقه على مدار عام 2018، حيث حققت أجندة فعالياته أهدافها، ونجحت المعارض التجارية الرئيسة في اجتذاب أرقى فئات الزوّار والخبراء والمختصين في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن الدورة 38 لأسبوع «جيتكس للتقنية 2018» كانت دورة استثنائية بكل المقاييس، إذ شارك فيها أكثر من 4500 شركة عالمية وإقليمية ومحلية من 100 دولة، فيما حضر فعالياتها 100 ألف زائر.

أما معرض «جلفود للأغذية» فشهد مشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة و120 جناحاً وطنياً تضم أحدث المنتجات والابتكارات، في حين احتضن الحدث معرض عالم الأغذية الحلال الذي ضم 1000 علامة تجارية متخصصة في هذا المجال، فيما شهد مشاركة أكثر من 90 ألف زائر متخصص.

إلى ذلك، اجتذب المركز خلال العام الجاري 22 فعالية جديدة، أبرزها «قمة مستقبل بلوك تشين»، بينما استضاف المركز 12 مؤتمراً، أقيم بعضها للمرة الأولى على مستوى دبي والمنطقة. وكانت قمة «بلوك تشين» شهدت حضور أكثر من 8000 مشارك، منهم 5000 من الرواد والخبراء في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى أكثر من 100 جهة عارضة، شكّلت الشركات الناشئة المحلية والدولية المبتكرة نصفها.

كما شهد عام 2018 افتتاح موقف سيارات متطور متعدد الطوابق في شارع السعادة، وانضمامه للعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة مواقف السيارات التي تخدم زوار ورواد مجمّع مركز دبي التجاري العالمي، الذي أتم بناء الموقف الجديد في فترة قياسية، مقدّماً للزوار 2600 مكان جديد لصف السيارات، ما رفع العدد الإجمالي لمواقف السيارات حالياً إلى 7500 موقف سيارة.

من جهتها، حققّت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة العاملة بها، بواقع 130 شركة جديدة، حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بـ35 شركة جديدة خلال العام الماضي.

وأدت مجموعة من العوامل التي اتخذتها إدارة المنطقة الحرة إلى زيادة عدد الشركات العاملة بها، منها زيادة شهرة المنطقة وسمعتها، وإيجاد مرافق جديدة بمساحات متنوعة تلائم جميع احتياجات الشركات.

وقال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «تمكنا على مدار عام 2018 من تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز تجربة الزوار والعارضين وشركات تنظيم الفعاليات، وتوفير الخدمات التي يحتاجها شركاؤنا من شركات تنظيم الفعاليات العالمية، وكبرى الشركات العارضة، والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة».

بدوره، قال نائب الرئيس لخدمات الفعاليات، خالد الحمادي، إن «المركز حقق أهدافه خلال العام الجاري، وتوسعنا كثيراً في بناء منصات العرض داخل الدولة وخارجها في عدد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية، وأصبحنا من أكبر الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال».

• 130 شركة جديدة انضمت إلى المنطقة الحرة لسلطة «دبي التجاري العالمي».