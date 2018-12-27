إعفاء فوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أمس، عن تطبيق إعفاء فوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة على مستوى إمارة أبوظبي اعتباراً من منتصف يناير المقبل.

وقال مدير إدارة التنظيم الصناعي في مكتب تنمية الصناعة التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، علي الهمامي، في مؤتمر صحافي، إن 500 مصنع ومنشأة صناعية في الإمارة ستستفيد من الإعفاء، موضحاً أن أهم المدخلات التي يسري عليها الإعفاء الفوري تشمل المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج وغيرها.

وأضاف الهمامي، أن الموافقة على طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية كانت تستغرق فترة زمنية طويلة، بينما سيتم الإعفاء بشكل فوري بعد تنفيذ المبادرة، ما يوفر الجهد والوقت والمال على المستثمرين الصناعيين، كما يوفر الرسوم التي كانت تدفعها المنشآت الصناعية نتيجة انتظار الشحنات في المنافذ الجمركية قبل الموافقة على طلبات الإعفاء قبل تطبيق النظام.

وبيّن الهمامي أن «الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة يعتمد على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين عبر إرسال المستثمر الصناعي قائمة واحدة في أول العام تشمل المدخلات المستوردة التي يحتاجها سنوياً، بحيث تتم الموافقة عليها دفعة واحدة بشكل فوري، كما يتم اصدار البيان الجمركي قبل وصول الشحنة المستوردة من المدخلات».

وأفاد بأن «الفريق الفني المختص في مكتب تنمية الصناعة يقوم بدراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين، وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية، إذ تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كرصيد سنوي».

وأشار الهمامي إلى أن «الموافقة على طلب الإعفاء الجمركي الفوري تعتمد على نتائج دراسة فنية متكاملة حول الاحتياجات السنوية لمدخلات الصناعة للمستفيدين، عوضاً عن دراسة كل طلب إعفاء بشكل منفرد»، متوقعاً أن يتم تقليص عدد طلبات الإعفاء إلى 500 طلب مقابل 26 ألف طلب سنوياً بانخفاض نسبته 98%.

وأوضح الهمامي أن «النظام الجديد للإعفاء الجمركي يتم عبر تقديم الطلب خلال (نظام ظبي) في خطوتين هما تقديم البيان الجمركي، ومنح الموافقة فوراً مع دفع الرسوم المطلوبة»، لافتاً الى أن «قبل ذلك كان يتم تقديم البيان الجمركي والتقديم على طلب الإعفاء ودفع الرسوم وتفعيل الطلب على (نظام ظبي)، بعد التأكد من دفع الرسوم ودراسة الطلب وتحديد الموافقة أو الرفض، وأخيراً مراجعة الطلب واعتماد الموافقة النهائية».

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ناصر التميمي، إن «تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة، سيسهم بشكل فعال في تخفيف أعباء الكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ما يعزز من فرص المنافسة للمنتجات الوطنية ويدعم التنمية الصناعية في الإمارة».

وأضاف التميمي أن «تفعيل نظام الإعفاء الجديد من شأنه تقليل الوقت المطلوب للتخليص الجمركي، بما يحقق رسالة ومنهجية (جمارك أبوظبي) في تحديث الإجراءات والتحول الرقمي للعمليات للعمل على تسهيل الاستيراد والتصدير، لتقديم خدمة أفضل للمتعاملين بأعلى معايير الممارسات العالمية».

• %98 انخفاضاً في عدد طلبات الإعفاء المقدمة وفقاً للنظام الجديد سنوياً.

• الإعفاء يشمل المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج وغيرها.