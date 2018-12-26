32 معرضاً ومؤتمراً لـ«ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» الألمانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لها، نمو نتائج أعمالها واختتام عام 2018 بنمو قوي لقائمة معارضها على الرغم من التحديات الاقتصادية، واستمرار الطلب على المعارض والمؤتمرات التجارية جيدة الاستهداف.

وأفادت الشركة بأنها نظمت 14 معرضاً و18 مؤتمراً على مدار العام في كل من الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، كما قدمت معرضين جديدين حققا نجاحاً كبيراً.

وشهدت معارض «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» في السعودية والإمارات مشاركة ما يصل إلى 6246 عارضاً من 60 دولة، كما استقطبت 140 ألفاً و685 زائراً من 135 دولة.

ولفتت إلى أن قائمة المؤتمرات المكتظة على مدار العام، شهدت مشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمتحدثين الدوليين.

وقال مدير العمليات في شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، نايثان لويد: «نشعر بارتياح كبير لأداء المجموعة خلال العام، وفيما حققت فعالياتنا الدائمة أرقام نمو رائعة ونجحت في جذب أعمال جديدة إلى المنطقة، نجحنا في توسيع نطاق انتشارنا الإقليمي، والتوسع إلى مناطق جديدة، سواء من الناحية الجغرافية، أو على مستوى الصناعة».