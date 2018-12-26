«الطيران المدني» تبدأ خطة لتحويل مطارات الدولة إلى «خضراء»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها بدأت تنفيذ خطة لتحويل مطارات الدولة إلى مطارات خضراء، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع الحكومات المحلية والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أهمية مفهوم المطارات الخضراء، باعتبارها تسهم في خفض وتوفير النفقات، لاسيما تلك المتعلقة بالتشغيل على المدى الطويل، كما تتيح فرص استثمار وعمل كبيرة في العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني، فضلاً عن دورها في حماية البيئة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن الهيئة بدأت تنفيذ خطة وطنية تستهدف تحويل مطارات الدولة إلى مطارات خضراء، وذلك بنسب متباينة، حسب استعدادات وتجهيزات كل مطار، مشيراً إلى أن هناك مطارات بدأت بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات لتصبح مطارات خضراء.

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجري حالياً التنسيق مع الحكومات المحلية في مختلف الإمارات، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الخطة التي بدأ تنفيذها ستكون خطة طويلة الأمد.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بتحويل المطارات إلى مطارات خضراء، أبرزها أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مالية ضخمة، فضلاً عن ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في عمليات تصميم المطارات نفسها، والمواد المستخدمة في عمليات الإنشاء، إضافة إلى أن تكون صديقة للبيئة أكثر في مختلف النواحي التشغيلية الخاصة بها، كذلك من حيث أسلوب التشغيل نفسه، ومصادر الطاقة المستخدمة والفاعلية في استخدام الطاقة، واللجوء للطاقة النظيفة، وزيادة المساحات الخضراء، والحدّ من التلوث.

وأكد السويدي أهمية مفهوم المطارات الخضراء، باعتبارها تسهم بشكل رئيس في حماية البيئة، كما تسهم في خفض وتوفير النفقات الخاصة بالتشغيل على المدى الطويل، علاوة على أنها تتيح فرص استثمار كبيرة في العديد من مجالات الطيران المدني.

وأشار إلى أن مثل هذه التوجه الجديد والمشروعات المبتكرة التي يتيحها، سيعمل على تعزيز مجالات النمو في القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بالمطارات، ومنها التقنيات الحديثة والحلول والأنظمة التي تشغل هذه المطارات، إضافة إلى صناعات وقطاعات عدة ترتبط بصناعة الطيران، وتزود المطارات باحتياجاتها.

- المطارات الخضراء تساعد على خفض وتوفير النفقات، لاسيما المتعلقة بالتشغيل على المدى الطويل.