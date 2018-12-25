«اقتصادية عجمان»: تسويق منتجات المشروعات الوطنية محلياً وخارجياً

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى الامتيازات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهدف الملتقى عرض الامتيازات التي يقدمها (البرنامج)، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، كما استهدف التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق منتجات المشروعات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي وتقديم مختلف أشكال الدعم لرواد الأعمال المواطنين.

وقال مدير عام الدائرة، علي عيسى النعيمي: «يأتي هذا الملتقى في إطار دور الدائرة في تقديم الدعم المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي عبر تعزيز بيئة حاضنة لريادة الأعمال، حيث نهدف إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين من تحقيق النجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف: «يُعتبر البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تدعم ريادة الأعمال وترفد أصحاب المشروعات بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، كما تقدم العديد من الامتيازات لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي التي تنشده الدولة».

من جانبه قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي: «يهدف الملتقى إلى تعزيز العمل على دعم هذه المنشآت الاقتصادية وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها، كوننا نؤمن أنها باتت المحرك الجديد لتفعيل قطاع العمل بشقيه الحكومي والخاص، كما أن هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في تنمية القدرات على مواجهة تحدي الدخول في السوق»

وأضاف العفيفي: «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد اليوم من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة، ويحفز المستثمرين ويشجع المواهب من أصحاب المشروعات الريادية والمبتكرة في المجتمع».