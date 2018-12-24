مطاعم في دبي ترفع أسعار حجوزات «العام الجديد» إلى مستويات قياسية

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

قال متعاملون إن أسعار حجوزات المطاعم التي أطلقتها فنادق عاملة في دبي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019، ارتفعت إلى مستويات قياسية، وبنسب جاوزت 366%، مقارنة بأسعارها في الأيام العادية، لافتين إلى أن المطاعم التي تتميز بموقع استراتيجي وتوفر إطلالات على مناطق الألعاب النارية، تزداد أسعارها بشكل مضاعف خلال هذه المناسبة.

بدورهم، اتفق مسؤولو فنادق في دبي على أن أسعار المطاعم ترتفع خلال ليلة رأس السنة، مرجعين ذلك إلى الإقبال الكبير من قبل السياح وسكان الدولة لمشاهدة العروض الليلية، والاستمتاع بالحفلات والأنشطة الترفيهية.

وأشاروا إلى وجود مبالغة في بعض الأسعار، إلا أن حركة السياحة النشطة في دبي وتحولها إلى وجهة بارزة لرأس السنة الميلادية يرفع من مستوى الحجوزات السياحية في المطاعم.

أسعار قياسية

وتفصيلاً، وصلت أسعار حجوزات المطاعم في دبي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019، إلى مستويات قياسية، إذ أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» وصول الأسعار في مطعم بفندق من فئة خمس نجوم، يطل على «شاطئ جميرا» إلى 3710 دراهم للشخص الواحد، و3400 درهم للشخص الواحد في مطعم مطل على منطقة «برج خليفة»، ونحو 2000 درهم في أحد فنادق «نخلة جميرا». كما وصل متوسط الأسعار في المطاعم الشعبية خارج الفنادق المطلة على «برج خليفة» إلى نحو 550 درهماً للشخص الواحد، ونحو 400 درهم في منطقة «دبي مارينا».

وطرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية دون سن 12 عاماً، في حين ربطت فنادق أخرى الأسعار بعدد الأشخاص للحجز الواحد، أو بعرض ترويجي خاص فيما لو تم حجز غرفة فندقية لليلة رأس السنة، كما تتباين الأسعار في المطعم ذاته وفقاً للطلبات التي يرغب بها المتعاملون.

ارتفاع كبير

وقال المستهلك أنور السيد، إنه حجز لأسرته في فندق قريب من مدينة دبي للإعلام قبل بضعة أيام، مشيراً إلى أن الأسعار تتباين بحسب فئات المطعام نفسها.

وأضاف أن كلفة وجبة عشاء في الفندق نفسه تصل إلى 100 درهم في الأيام العادية، لكنها ارتفعت إلى 450 درهماً خلال ليلة رأس السنة الميلادية، بنسبة ارتفاع 350%.

وأوضح أنه حجز مبكراً كي يتفادى ارتفاعات أكبر في الأسعار، خصوصاً خلال الأيام التي تسبق ليلة رأس السنة.

بدروه، قال المستهلك باسل العقاد، إنه حجز وأصدقاؤه طاولة في مطعم فندقي يطل على منطقة «برج خليفة» بسعر 750 درهماً للشخص الواحد، لافتاً إلى المطاعم، خصوصاً تلك التي تتميز بموقع استراتيج، ترفع أسعارها بشكل مضاعف خلال هذه المناسبة.

وأكد أن سعر وجبة الطعام ارتفع من نحو 150 درهماً في الأيام العادية إلى 700 درهم خلال ليلة رأس السنة الميلادية، بنسبةارتفاع تجاوز 366%، نظراً للإقبال الكبير على الحجوزات، موضحاً أن الأسعار تشمل جميع المشروبات والاطعمة ضمن سهرة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.

مستويات قياسية

أما المستهلكة سهير الفارس، فذكرت أنها لا تزال تبحث وتفاضل بين الخيارات المتاحة لحجز مكان مناسب، مشيرة إلى أن الأسعار مرتفعة، ووصلت إلى مستويات قياسية، خصوصاً في المطاعم التي تطل على مناطق الألعاب النارية وفي الفنادق الشاطئية.

وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها ستحجز للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، لافتة إلى أن بعض الفنادق طرحت عروضاً مغرية تتضمن قسائم يمكن استخدامها لاحقاً.

من جانبه، قال المستهلك أبوسالم، إنه يفضل الابتعاد عن المناطق المزدحمة خلال ليلة رأس السنة، والحجز في مطاعم بعيدة، أو مناطق ترفيهية، لكنها توفر إطلالات رائعة على أفق مدينة دبي، مشيراً إلى أن كلفة الحجوزات بالنسبة للمطاعم التابعة للفنادق أو المستقلة عنها تبقى مرتفعة خلال ليلة رأس السنة.

إقبال كبير

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن أسعار المطاعم ترتفع خلال ليلة رأس السنة، نظراً للإقبال الكبير من قبل السياح وسكان الدولة، لمشاهدة عروض الألعاب النارية، أو الاستمتاع بالحفلات والأنشطة الترفيهية، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الفنادق ومنها «تماني مارينا» يتجه إلى تسجيل معدلات إشغال كاملة خلال ليلة رأس السنة.

وأضاف العوا أن دبي محطة سياحية بارزة تستقطب الملايين من الزوار كما أنها وجهة للعديد من الزوار من حول العالم لقضاء إجازة رأس السنة فيها، مشيراً إلى أن الفنادق والمطاعم توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، نظراً لتنوع المنتج السياحي في دبي.

إطلالات مهمة

في السياق نفسه، قال نائب المدير التنفيذي في فندق مركز ورزيدنس البستان، ياسر موسى إن المطاعم التي توفر إطلالات مهمة على مناطق الألعاب النارية في دبي، ترتفع أسعارها بمستويات كبيرة خلال ليلة رأس السنة، مشيراً إلى أن هناك بعض المبالغة في الأسعار، لكن مستويات الطلب فيها مرتفعة.

وأكد موسى أن حركة السياحة النشطة في دبي وتحولها إلى وجهة بارزة لرأس السنة الميلادية يرفع من مستوى الحجوزات السياحية في المطاعم، لافتاً إلى أن مستويات الاقبال تشهد زيادة سنوية، خصوصاً في بعض المطاعم الشهيرة، إذ اعتاد البعض حجز المكان نفسه كل عام خلال ليلة رأس السنة.

قوائم وحفلات

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان» من روتانا، حسين هاشم، إن أسعار الحجوزات ترتفع في المطاعم خلال ليلة رأس السنة، نظراً لأن الفنادق تعد قوائم طعام بهذه المناسبة إلى جانب حفلات وبرامج ترفيهية.

وأكد أن الفنادق العاملة في دبي ستسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال ليلة رأس السنة.

وأضاف أن الأسعار ترتفع بمستويات أكبر في المطاعم المطلة على مناطق الاحتفالات والألعاب النارية، لافتاً إلى معدلات الإقبال المرتفعة من قبل سكان الدولة والزوار من أسواق خارجية.