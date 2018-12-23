40.5 مليار درهم مساهمة الأنشطة المصرفية وأسواق رأس المال

المصدر: دبي- الامارات اليوم

كشف التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018، أن الأنشطة المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، قدمت ثالث أكبر مساهمة بين القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017، بقيمة مضافة بلغت 40.5 مليار درهم أو 10.1% من الإجمالي.

ويحتل مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004 موقعاً استراتيجياً متميزاً في منتصف المسافة الزمنية بين المراكز المالية العالمية في لندن ونيويورك في الغرب، وسنغافورة وهونغ كونغ في الشرق. وقد احتل المركز في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) لعام 2018 المرتبة 15 من أصل 110 مراكز مالية على مستوى العالم، بعد أن كان في المرتبة 18 في عام 2016.