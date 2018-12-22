«تنظيم الاتصالات» تحذّر من تحميل برامج وتطبيقات مجهولة المصدر

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المشتركين في خدمات الاتصالات، من تحميل برامج وتطبيقات دون التأكد من مصادرها.

وأفادت الهيئة في نشرة توعوية جديدة أصدرتها أمس، بأن تحميل وتثبيت البرامج من مصادر غير موثوقة أو مجهولة المصدر، قد يعرّض مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لعمليات اختراق أو هجمات إلكترونية، وبالتالي سرقة البيانات الشخصية، سواء بيانات ومعلومات، أو صور، أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

وطالبت الهيئة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لها، المشتركين في خدمات الاتصالات، بالانتباه إلى الرسائل مجهولة المصدر، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، إلا بعد التحقق منها.

فضلاً عن ضرورة توعية صغار السن بخطورة تحميل مثل هذه التطبيقات والبرامج، بغرض تسهيل أو تسريع مراحل الألعاب الإلكترونية.