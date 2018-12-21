42.5 مليار درهم قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المتوقعة بالإمارات خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقع تقرير حديث صادر عن «بيكر ماكنزي»، أن تكون الإمارات أكثر الدول نشاطاً بالشرق الأوسط وإفريقيا في عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام المقبل، بعد أن دعمت ثلاث عمليات كبرى في الدولة خلال عام 2018 أداء نشاط المنطقة كافة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات ستستحوذ على ثلث قيمة الاستحواذ والدمج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتتصدر بذلك قائمة دول المنطقة، إذ يتوقع التقرير أن تبلغ إجمالي قيمتها نحو 11 ملياراً و598 مليون دولاراً (42.5 مليار درهم)، من 37.75 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتوقع وصول قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية إلى 5.756 مليارات دولار خلال العام المقبل، فيما تصل قيمة الصفقات العابرة للحدود إلى 5.842 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن عام 2018 شهد نشاطاً جيداً في مجال الاندماج والاستحواذ بالمنطقة، بسبب ثلاث صفقات كبيرة جرت في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة شهدت صفقات بلغت قيمتها نحو 16 ملياراً و957 مليون دولاراً، منها 8.561 مليارات دولار محلياً، و8.396 مليارات دولار عابرة للحدود.

وتوقع التقرير أيضاً أداء جيداً لنشاط الطروحات الأولية في الإمارات خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يتم جمع نحو 523 مليون دولار من الطروحات الأولية للشركات محلياً في 2019، وذلك من إجمالي 5.264 مليارات دولار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.