مفاجأة مشوقة للمسافر رقم مليار في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، المسافر رقم «مليار» في العشرين من ديسمبر عام 2018، وقالت مؤسسة مطارات دبي إن المسافر رقم مليار وصل على متن الرحلة رقم EK220 التابعة لشركة «طيران الإمارات» وتنتظره مفاجآت مشوقة، مشيرة إلى أن المسافر يدعى «أرجون» ويبلغ من العمر تسع سنوات .

وأضافت المؤسسة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن الفتى من مدينة أورلاندو وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مشيرة إلى أن المسافر سيقضي مع عائلته عطلتهم في دبي، حيث تنتظرهم مفاجآت مشوقة، حيث سيحظى أرجون وأسرته خلال فترة إقامتهم في دبي بفرصة رائعة للتعرف الى أبرز معالم دبي، وتم ترتيب جدول زيارات لزيارة أهم الأماكن الترفيهية وبعض أكبر المقاصد السياحية في المدينة، وستتم معاملتهم معاملة كبار الشخصيات طوال الوقت، في المدينة التي تبرز سمعة دبي العريقة في الإثارة والرفاهية والضيافة العربية العصرية.

وستقيم الأسرة في فندق أتلانتس الفاخر وسيتناولون الطعام في مطاعمه الحاصلة على جوائز عالمية، كما تشمل زيارتهم استكشاف حديقة أكوافنشر المائية، وبرج خليفة، بالإضافة الى تجربة تسوق شخصية في مول دبي.

كما تشمل الزيارة يوماً كاملاً مع المغامرات العربية، لاستكشاف الجانب التقليدي من دبي، بالإضافة لجولة في منطقة الفهيدي التاريخية ليتوجهوا بعد ذلك إلى الصحراء للقيادة في الكثبان الرملية، وتناول العشاء مع غروب الشمس.

وستقوم مطارات دبي بنشر مقتطفات من زيارة الأسرة عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استقبال مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار، حيث قال سموه: «استقبل مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار ... عندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة .. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءاً من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «شكراً لفريق مطار دبي .. شكراً للشيخ أحمد بن سعيد ... فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز ... وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات .. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته».