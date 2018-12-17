«حديد الإمارات» تنجز صفقة مرابحة بقيمة 1.46 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، إنجاز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار أميركي (1.46 مليار درهم)، تحصل بموجبها على قرض إعادة تمويل، يمنحها المزيد من المرونة المالية، ويسهم في تبسيط هيكلية مديونيتها، بالإضافة إلى دعم الخطط الحالية لنمو الشركة.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن الصفقة تنص على استبدال الدين المضمون المستحق على «حديد الإمارات» بهيكلة تمويل مؤسسية، حيث تأخذ الهيكلة الجديدة شكل دين غير مضمون، يُسدد على شكل أقساط على مدار أربع سنوات، وسيجري استخدام القرض الجديد لأغراض مؤسسية عامة، تشمل إعادة تمويل الدين المصرفي الحالي للشركة.

وقام بنك «بي إن بي باريبا» بتنسيق هذه الصفقة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، واللذين يعتبران من الجهات المقرضة، إلى جانب كل من «إيه بي سفينسك إكسبوكريديت»، و«سيتي بنك إن.إيه»، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك إم يو إف جي»، وبنك الاتحاد الوطني.

وأسهم نجاح شركة «صناعات» بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار، في تعزيز مكانة وقدرة «حديد الإمارات» على إنجاز هذه الصفقة التمويلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، المهندس سعيد الرميثي: «يأتي توقيع صفقة المرابحة كدليل على القوة المالية للشركة، والمكانة التي تحظى بها لدى المؤسسات المالية المحلية والعالمية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق متطلبات التمويل وفق أسس تجذب المستثمرين».