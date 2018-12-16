رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفقا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضواً، ويونس حاجي الخوري عضوا، وخالد محمد سالم بالعمى عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضواً.