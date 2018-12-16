إعادة تدوير 17.9 مليون قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت جمارك دبي أنها بدأت تطبيق إجراءات جديدة لإعادة تدوير البضائع المقلدة، بدلاً من إتلافها بالطرق التقليدية، كاشفة عن إعادة تدوير نحو 17.91 مليون قطعة مقلدة لمنتجات شركات العلامات التجارية الشهيرة.

ولفتت الدائرة إلى أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية عام 2014 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 بلغ 1118 ضبطية.

وكانت دائرة جمارك دبي عززت تعاونها مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال مشاركة الدائرة في مؤتمر الجمعية الدولية للعلامات التجارية، الذي استضافته دبي أخيراً، بحضور 600 متخصص في مجال العلامات التجارية.

ضبطيات الدائرة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزير مبارك، إن حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل توجه دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار، ولذلك تعمل جمارك دبي على الارتقاء بمستوى أدائها في مجال مكافحة البضائع المقلدة، لحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتشجيع التجارة والاستثمار في الدولة.

وكشف مبارك خلال مشاركة الدائرة في مؤتمر الجمعية الدولية للعلامات التجارية، الذي اختتم أعماله في دبي أخيراً، أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية عام 2014 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 بلغ 1118 ضبطية، توزعت بين 306 ضبطيات في عام 2014، و135 ضبطية في عام 2015، و218 ضبطية في عام 2016، و263 ضبطية في عام 2017، و196 ضبطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وأوضح أن الإلكترونيات تأتي في مقدمة البضائع التي شملتها ضبطيات الملكية الفكرية، إذ بلغ عددها منذ بداية عام 2014 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 259 ضبطية، يليها الساعات والنظارات مسجلة 147 ضبطية، ثم الملابس والأقمشة 120 ضبطية.

إجراءات جديدة

وأضاف مبارك: «تحققت هذه الضبطيات من خلال الأداء المتطور لمفتشي جمارك دبي، وقدرتهم العالية على ضبط البضائع المقلدة باستخدام أحدث تقنيات المعاينة والتفتيش التي طورتها الدائرة، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في متابعة وضبط البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية».

وتابع: «بدأنا بالتعاون مع المجلس تطبيق إجراءات جديدة لإعادة تدوير البضائع المقلدة، مع المحافظة على البيئة، دعماً لمبادرة (استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء)، إذ تتم إعادة تدوير البضائع بدلاً من إتلافها بالطرق التقليدية التي تتسبب بتلوث البيئة، وذلك وفقاً للاتفاقات القائمة بين جمارك دبي وشركائها من مجلس أصحاب العلامات التجارية».

وأكد أن شركات العلامات التجارية الشهيرة المنضوية تحت مظلة المجلس، بادرت إلى إعادة تدوير البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، تنفيذاً للإجراءات الجديدة، وتم في هذا الإطار تدوير نحو 17.91 مليون قطعة مقلدة لمنتجات تلك الشركات.

واعتبر مبارك، الزيادة الكبيرة في إعادة تدوير البضائع المقلدة، دليلاً على مدى إقبال الشركات على الاستفادة من هذا الخيار، ما يتيح لها التصدي للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، وذلك من خلال تسجيل علاماتهم التجارية لدى جمارك دبي، والتعاون مع الدائرة في مكافحة دخول البضائع المحلية عند وصولها إلى المراكز الجمركية لإمارة دبي.

43 ورشة عمل

قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزير مبارك، إن عدد ورش العمل التي نظمتها جمارك دبي للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية بلغ 43 ورشة عمل، قدم خلالها أصحاب العلامات التجارية شرحاً مفصلاً للطرق المستخدمة في تقليد علاماتهم التجارية.