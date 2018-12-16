اقتصادية دبي: 30% من شكاوى المستهلكين بسبب «عدم الالتزام بشروط الاتفاق»

المصدر: سامح عوض الله ـ دبي

أظهرت بيانات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن قسم الشكاوى في القطاع تلقى، خلال نوفمبر الماضي، 2304 شكاوى، و167 استفساراً عاماً من المستهلكين الذين قدموا كذلك 304 ملاحظات حول أداء الأسواق المحلية في إمارة دبي.

ووفقاً لبيانات اقتصادية دبي، فإن 30% من الشكاوى التي تلقاها القطاع، تركزت على عدم الالتزام بشروط الاتفاق، فيما بلغت نسبة الشكاوى، بسبب وجود خلل في المنتج، 14%، ونسبة شكاوى الاسترداد النقدي 14%.

وكشفت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن قطاع الخدمات حاز النسبة الكبرى من شكاوى المستهلكين في دبي، بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع التجارة الإلكترونية الذي سجل شكاوى بنسبة 19%، فيما بلغت نسبة قطاع الإلكترونيات وحده 18%.

ثقافة المستهلك

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن اقتصادية دبي تبذل كل جهودها من أجل تعزيز ثقافة المستهلك، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وبقواعد العمل التجاري في إمارة دبي، بما يؤدي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك وبين التاجر، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص.

وأكد أن اقتصادية دبي تتبع في ذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، إذ يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة.

وأوضح الزعابي أن اقتصادية دبي تسعى أيضاً إلى حماية قطاع الأعمال، والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وبالتالي تعزيز الشفافية في السوق، وإيجاد علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك.

ولفت إلى أنها تعمل كذلك على الاستفادة من ملاحظات جمهور المستهلكين حول أداء الأسواق، وهي التي يتم النظر إليها وأخذها في الحسبان خلال عملية تطوير معايير وممارسات العمل التجاري في الإمارة، مشدداً على أهمية الملاحظات التي يقدمها المستهلكون إلى اقتصادية دبي.

فعاليات وعروض

وأضاف الزعابي أن دبي تزخر بالعديد من الفعاليات والعروض التجارية بين الشركات التنافسية، داعياً التجار إلى تقديم الاستفسارات، والحصول على الإجابات المعيارية الصحيحة عن الجوانب المختلفة المتعلقة بالاستهلاك والبيع والتجارة في دبي.

وقال إن فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك يتابع أسواق الإمارة، للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات، كما يتابع قسم التفتيش الإلكتروني عمليات البيع والعروض الترويجية عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافقها مع قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات.

ودعا المستهلكين، في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو تقديم شكوى ضد أحد المحال التجارية، إلى التواصل عبر مركز الاتصال الخاص باقتصادية دبي 600545555، أو الإبلاغ عبر صفحة الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخاصة بحماية المستهلك

@Dubai_consumers.

قطاع الخدمات استحوذ على نسبة 24% من إجمالي شكاوى المستهلكين في دبي.