«الاتحاد للطيران» تقدّم نصائح بشأن السفر خلال عطلة المدارس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّمت شركة الاتحاد للطيران، نصائح وإرشادات عدة بشأن السفر خلال عطلة الشتاء للمدارس التي تبدأ اليوم، متوقعة ازدحاماً وزيادة ملحوظة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي.

وأوضحت الشركة أن أبرز تلك النصائح يتمثل في إتمام إجراءات السفر مبكراً في مرافق مبنى المسافرين داخل مدينة أبوظبي، مقابل 30 درهماً للشخص الواحد، مشيرة إلى أنه يتعين على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة، على أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار.

وأضافت أن مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة، تفتح قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة.

وشدّدت على أنه يجب على الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة، والذهاب إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة، لافتة إلى أنه يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة لجميع رحلات «الاتحاد للطيران» قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

كما نصحت الشركة باستخدام تطبيق «الاتحاد للطيران» للهواتف المتحركة، الذي يمكن الضيوف من إتمام إجراءات السفر قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، وتنزيل البطاقة الإلكترونية للصعود إلى الطائرة لتقديمها عند تسليم الأمتعة، وعند الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى أن التطبيق يتضمن العديد من الخصائص منها اختيار المقعد المفضل، والشراء المسبق لأوزان الأمتعة الإضافية.

وذكرت الشركة أنها توفر منطقة مخصصة لإتمام «إجراءات السفر للعائلات»، للمسافرين مع أطفال أو رضّع بين السادسة والتاسعة صباحاً في مبنى المسافرين رقم 3 بالمطار، خلال الفترة من 14 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل.

ونصحت «الاتحاد للطيران» أيضاً بأنه قبل الذهاب إلى المطار، فإنه على المسافرين التحقق من تذاكرهم الإلكترونية، أو التحقق عبر الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة سياسة الأمتعة الخاصة بسعر التذكرة المحددة، والوجهة، ودرجة السفر.