«الإمارات لتموين الطائرات» مشغل رئيس لجناح نيوزيلاندا في «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مجموعة الإمارات، أمس، بأنه تم اختيار شركة الإمارات لتموين الطائرات التابعة للمجموعة، لتقديم خدمات الضيافة والدعم التشغيلي لجناح نيوزيلاندا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيُقام على مساحة 2000 قدم مربعة.

وذكرت المجموعة في بيان، أن المدير التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات»، سعيد محمد، وقّع اتفاقية الشراكة مع المفوض العام النيوزيلاندي لـ«إكسبو دبي 2020»، كلايتون كيمبتون، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسفير نيوزيلاندا لدى دولة الإمارات، جيريمي كلارك واتسون.

وقال محمد في تصريحات عقب التوقيع: «سيسمح لنا نهجها المبتكر في مجال الضيافة باستعراض خبراتنا في مجال المأكولات والضيافة وتوفير تجرية فريدة من نوعها لزوّار الجناح النيوزيلاندي». وأضاف أن «اختيار شركة الإمارات لتموين الطائرات لتكون مشغلاً رئيساً لجناح نيوزيلاندا يعتبر علامة فارقة في تاريخ الشركة ومجموعة الإمارات وتعزيزاً للدور الريادي للشركة في مجال التموين»، مشيراً إلى أن «فريق طهاة (الإمارات لتموين الطائرات)، المؤلف من 1800 طاهٍ من 52 دولة، سيقوم بزيارة نيوزيلاندا مطلع العام المقبل لاختيار أفضل المنتجات والمشروبات من المؤسسات المحلية النيوزيلاندية لتقديمها في جناح (إكسبو 2020 دبي)».

من جهته، قال كيمبتون: «نحن سعداء باختيار (الإمارات لتموين الطائرات) كشريك مميز قادر على إبراز عراقة المأكولات والمشروبات النيوزيلاندية ومشاركتها مع زوار (إكسبو دبي 2020)».

• «الشركة» تقدم خدمات الضيافة والدعم التشغيلي للجناح.