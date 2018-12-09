اعتماد 3 مواصفات قياسية تعزز ثقة المستهلك بصناعة المجوهرات والألماس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ثلاث مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات، تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين، خصوصاً في صناعة الألماس والمجوهرات، وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن مجلس إدارتها اعتمد في جلسته، الخميس الماضي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أربع مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمتبناة إماراتياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف استخدامها في قطاعات صناعية، وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية، فضلاً عن ثلاث مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية، نحو مزيد من السلامة والأمان.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة مواصفة «المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية»، التي تحدد متطلبات المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الملابس المنزلية، التي تكون على شكل بودرة سائل أو على أي شكل آخر مثل (الجل والكبسولات وغيرهما)، ومواصفة «المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الأسطح الصلبة»، التي تعنى بتحديد متطلبات المعايير البيئية للمنتجات التي تستخدم لأغراض التنظيف العامة والصحية والمطابخ والنوافذ.

كما اعتمد مجلس الإدارة مواصفات قياسية إماراتية ودولية في قطاع معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، تتضمن الاشتراطات العامة لمعدات الحماية الشخصية والبيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على المنتجات، وكذلك طرق الاختبار القياسية.

وسيعتمد على المواصفات التي تم اعتمادها في تطبيق التشريعات والأنظمة الرقابية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية الموحدة، التي تلبي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وبنود الاتفاقية الدولية (TBT) الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة، على أن تصبح إلزامية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما اعتمد مجلس الإدارة مواصفات قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز، تتضمن مشروعاً لفحم الكوك وآخر لأسود الكربون المستخدمين في قطاع الصناعة، خصوصاً صناعة الألمنيوم، كما اعتمد المجلس ثلاث مواصفات قياسية إماراتية في قطاع الكيمياء، تضمن المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية، ومنتجات تنظيف الأسطح الصلبة والدهانات والورنيشات الداخلية والخارجية، بهدف زيادة متطلبات السلامة وحماية الإنسان والبيئة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعين لمواصفات قياسية في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية، من خلال اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات قطاع المنتجات الحيوانية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الرقابية في الدولة، وهما مشروع مواصفة «المتطلبات العامة لأغذية الحيوانات الأليفة وبطاقات بيانها»، ومشروع مواصفة «الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات»، وهو مشروع تبني مواصفة هيئة الدستور الغذائي، وهي المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها.

- «مواصفات» تعتمد «المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية» و«منتجات تنظيف الأسطح الصلبة».