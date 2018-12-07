اقتصادية دبي: 4 مؤسسات تفوز بجائزتي محترفي الجودة والابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت اقتصادية دبي والجمعية الأميركية للجودة (ASQ)، الفائزين بجائزتي محترفي الجودة والابتكار في الشرق الأوسط، منها أربع مؤسسات أسهمت في تنفيذ مشروعات وحلول مبتكرة بتطبيق نظام ابتكار وفعال ذي نتائج مستدامة وترك أثراً إيجابياً واضحاً على هذه المؤسسات وأعمالها، فضلاً عن تكريم أربعة أفراد من محترفي الجودة المتميزين في الأداء، وذلك لمساهمتهم في عملية تحسين أداء مؤسساتهم وتأثيرهم الإيجابي في مجال الجودة.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أمس، أنه تم تكريم الحاصلين على الجوائز في دولة الإمارات لدورة العام 2018، وهم: شرطة دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن القطاع العام، إضافة إلى شركتي «دوكاب» و«كيموها لريادة الأعمال» عن القطاع الخاص.

وأفادت بأن جائزة ASQ للشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، نجحت في دورتها الرابعة في توسيع نطاق عملها خلال العام الجاري لتتلقى الطلبات من المنظمات العاملة في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعترف بجهود الشركات في تطبيق أنظمة الابتكار الهادفة إلى تعزيز دعائم وأسس الابتكار في جميع القطاعات المهنية من المنطقة.

وأضافت اقتصادية دبي أن الجائزة وسعت نطاقها في عام 2018 لتشمل محترفين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك في ثلاث فئات فرعية، ضمت الإدارتين العليا والوسطى والفئة الاستشارية المتميزة المضافة حديثاً للجائزة، مبينة أن هذه الجوائز حصدها في دورة 2018: أسامة أحمد ملحم (فئة الإدارة العليا عن دولة الإمارات)، مارك كارتشيز (فئة المستشارين عن دولة الامارات)، والدكتور فليفي لاسرادو (فئة الإدارة الوسطى عن الإمارات)، ومحمد كمال بركات (فئة الإدارة الوسطى من الأردن).

إلى ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، إن «الشركة ركزت على التطور المستمر وبناء ثقافة الابتكار»، مضيفاً: «سواء كنا نعمل على الحفاظ على تكنولوجياتنا الأساسية كأفضل خدمة، أو تعزيز عمليات التصنيع المرنة، أو تنفيذ الآلاف من الاقتراحات من موظفينا من خلال برنامج الاقتراحات الحائز على الجوائز، فإن الابتكار جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا».

- تكريم 4 أفراد من محترفي الجودة المتميزين في الأداء لمساهمتهم في تحسين أداء مؤسساتهم.