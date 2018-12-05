منتدى يناقش مساعدة الشركات على التعامل مع بيئة الأعمال المتغيّرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الدورة الأولى من منتدى مديري أخلاقيات العمل والامتثال في مقرها الرئيس بمشاركة عدد من مديري الامتثال والمستشارين العامين من شركات رائدة في دولة الإمارات، إضافة إلى فريق أخلاقيات العمل والامتثال في مجموعة «أدنوك»، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بدورة المنتدى هذا العام، والتي أقيمت تحت عنوان «إدارة مشهد المخاطر الجديد»، بهدف مساعدة الشركات على تسخير أفضل الأدوات والعمليات المبتكرة اللازمة للتعامل مع بيئة الأعمال المحلية والدولية المتغيرة.

وقال المستشار القانوني العام ومدير الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال في «أدنوك»، سالم محمد الدرعي، إنه «مع زيادة وتيرة الأعمال وإعادة تشكيل التقنيات الجديدة الناشئة لأسلوب وطريقة إنجاز العمل، أصبح على مديري الأخلاقيات والامتثال الاستعداد باستمرار للتعامل مع المخاطر الجديدة والناشئة بما يضمن دعم كوادرهم لأعمالهم بشكل فعال».

وأضاف: «لا شك أنه بإطلاق هذا المنتدى السنوي، تلعب (أدنوك) دوراً رائداً في المساهمة في صياغة مستقبل مهنة أخلاقيات العمل والامتثال في أبوظبي، بما يضمن ترسيخ مكانة الإمارة ودولة الإمارات كوجهة رائدة تنعم بالاستقرار السياسي والسلامة الأخلاقية والتنوع الاقتصادي لممارسة الأعمال لعقود مقبلة».

يشار إلى أن خبراء متخصصون من مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر»، قاموا بإدارة المنتدى وتقديم أحدث أبحاثهم حول كيفية إدارة مخاطر أخلاقيات العمل والامتثال المعقدة بكفاءة ومرونة في بيئة أعمالنا الحيوية.

«أدنوك» تستضيف منتدى مديري أخلاقيات العمل والامتثال.