25 ألف شخص يرغبون في التطوع بـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أطلق «برنامج إكسبو للمدارس»، في أكتوبر الماضي، «مركز زوار إكسبو 2020 دبي»، ضمن مبادراته للتواصل والتوعية، بهدف اجتذاب الطلاب من المدارس الحكومية والخاصة من كل أنحاء دولة الإمارات. ويقدم المركز لمحة عن التجربة التي سيعيشها الطلبة في «إكسبو 2020 دبي»، وينظم ورش عمل شيقة، تتمحور حول موضوعاته المتمثلة في «الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة».

إضافة إلى ذلك، أطلق «إكسبو 2020 دبي» عدداً من المبادرات، التي تستهدف الشباب في دولة الإمارات بما فيها برنامج المتطوعين، الذي استقطب إلى الآن نحو 25 ألف شخص، أعربوا عن رغبتهم بالتطوع، كما أطلق «إكسبو 2020 دبي» برامج تدريب، تشمل برنامجاً يتيح لأصحاب الهمم فرصة التدرب والعمل في «إكسبو».