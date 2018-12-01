تجار: عطلة «اليوم الوطني» ورواج السياحة يدعمان الإقبال على شراء المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية، بأن الأسواق شهدت، أخيراً، معدلات تحسّن ملحوظة في الإقبال على مبيعات المشغولات، مدعومة برواج حركة الأفواج السياحية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى شراء مقيمين للهدايا الصغيرة استعداداً للسفر خلال عطلة «اليوم الوطني» لبلدانهم، لافتين إلى أن تحسن المبيعات مازال محدوداً، ومن المنتظر ان تشهد المبيعات تحسناً أكبر بدعم من طول فترة عطلة اليوم الوطني، التي من المتوقع ان تنعكس إيجاباً على الأسواق.

وتفصيلاً، قال مدير محل «فاماس للمجوهرات»، تاجي هدايات زاده، إن «المبيعات شهدت، أخيراً، معدلات تحسن ملحوظة في الطلب على مبيعات المشغولات، إلا أنها مازالت تعد محدودة»، مبيناً أن «حركة التحسن جاءت مدعومة بزيادة إقبال السائحين على الشراء، خصوصاً مع مواكبة الفترة الحالية لرواج الأفواج السياحية من مختلف دول العالم إلى الدولة، إضافة إلى شراء بعض المقيمين هدايا قبيل سفرهم في عطلات قصيرة لبلدانهم بداية الشهر الجاري، أو خلال موسم العطلات منتصف الشهر المقبل».

وأضاف أن «طول عطلة اليوم الوطني من المنتظر أن تكون لها آثار إيجابية في حركة المبيعات وزيادة معدلات الإقبال».

من جانبه، أوضح مدير مبيعات محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، أن «الأسواق شهدت معدلات تحسن محدودة في الإقبال على مبيعات المشغولات، وذلك بدعم من زيادة الطلب من السائحين، سواء مع زيادة أعدادهم بالأسواق حالياً، أو تأثراً بالمردود الإيجابي جراء تطبيق نظام استرداد (الضريبة) للسائحين في مطارات بالدولة، أخيراً، مع شراء عدد من المقيمين هدايا، خصوصاً من القطع الصغيرة قبيل سفرهم في عطلات لبلدانهم خلال الشهر المقبل»، لافتاً إلى أن «السبائك والعملات الذهبية شهدت ركوداً في حركة الاقبال، سواء من المتعاملين لأغراض الاستثمار أو الادخار، مع عدم تناسب الأسعار الحالية للشراء».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن يزيد الإقبال خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع طول عطلة اليوم الوطني، التي سيكون لها انعكاس إيجابي على حركة القوى الشرائية في الأسواق، خصوصاً مع توجه مواطنين لشراء هدايا المشغولات، منقوشة عليها ألوان علم الدولة أو حروف اسم (الإمارات)».

من جهته، قال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، عدنان ورد، إن «الأسواق عادت أخيراً للتحسن بنسب محدودة مع توجه متعاملين لشراء بعض الهدايا من الأوزان الصغيرة كهدايا قبيل سفرهم خلال عطلة اليوم الوطني، إضافة الى زيادة حركة إقبال السائحين على الشراء مع نمو النشاط السياحي في الدولة أخيراً»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب كانت محدودة إلا أن لها أثر نفسياً في دعم إقبال بعض المتعاملين».

وذكر أن «معظم التجار يتوقعون آثاراً إيجابية لطول فترة عطلة اليوم الوطني في زيادة معدلات الإقبال على شراء المشغولات»، مبيناً أن «الأسواق تشهد حالياً ركوداً في الطلب على شراء السبائك والعملات».

في المقابل، أكد المستهلك، عادل حسان، أنه قام بشراء بعض هدايا المشغولات الصغيرة مع استعداده للسفر في عطلة قصيرة قبيل منتصف الشهر الجاري.

وأشار المستهلك، ساهر أبوعبده، إلى أن تراجع معدلات الأسعار، وطرح عدد من التجار عروضاً ترويجية وتخفيضات، أسهما في إقباله على شراء هدايا من المشغولات قبيل سفره في عطلة قصيرة.

وأوضح المستهلك، إبراهيم محمود، أنه قرر شراء هدية من المشغولات لزوجته مع استعداده للسفر خلال عطلة اليوم الوطني، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار حفّزه على الشراء حالياً.

أسعار الغرامات

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 148.25 درهماً، بانخفاض قيمته 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 139.25 درهماً، بتراجع قدره 50 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 133 درهماً، بانخفاض بلغ 25 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 114 درهماً، بتراجع 25 فلساً.