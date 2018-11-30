«اتصالات» و«دو» توفران «واي فاي» مجاني عالي السرعة

المصدر: دبي، أبوظبي - الامارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تقديم خدمة إنترنت «واي فاي» مجاني بسرعات عالية بمناسبة اليوم الوطني الـ47.

وأوضحت «اتصالات» في بيان، أمس، أنها ستوفر الخدمة اعتباراً من يوم غدٍ وحتى التاسع من ديسمبر المقبل في أماكن التجمعات الرئيسة بالدولة، بما في ذلك مراكز التسوّق والمطاعم والشواطئ والمتنزهات.

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين، من خلال هذه المبادرة، الاستفادة من المستويات العالية لسرعة الاتصال، وجودة الأداء التي توفرها المؤسسة، عبر الإنترنت اللاسلكي من دون الحاجة إلى دفع أي رسوم. وبيّنت «اتصالات» أنه يمكن استخدام هذه الخدمة عبر الهاتف المتحرك بكل سهولة، من خلال اختيار الاتصال بشبكة «واي فاي الإمارات من اتصالات»، واتباع تعليمات التسجيل.

من جهتها، أفادت «دو» بأنها بدأت توفير «واي فاي الإمارات» بسرعات عالية لجميع سكان الدولة مجاناً، اعتباراً من 29 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر المقبل.

وذكرت في بيان، أن جميع عملاء خدمات الاتصال المنزلي من «دو» سيتمتعون بمشاهدة أكثر من 200 قناة تلفزيونية مجاناً، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر.

وأضافت «دو» أن عملاء الدفع الآجل والمسبق من أبناء الإمارات سيستفيدون من عرض خاص يتيح لهم الحصول على 47 غيغابايت من البيانات مجاناً لمدة يومين، اعتباراً من تاريخ تفعيل الباقة في أي وقت، خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء تفعيل الباقة عبر طلب الرمز *055#. ولفتت «دو» إلى أنها توفر لعملاء خدمات الاتصال المنزلي سرعة إنترنت مضاعفة لمدة شهر كامل.

«دو» توفر عرضاً يتيح لعملائها الإماراتيين 47 غيغابايت من البيانات مجاناً ليومين.