«غرفة دبي» تبحث التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع «منشآت» السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بأنها بحثت مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «منشآت» فرص تطوير وتعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسط، وتبادل الخبرات والمعرفة حول بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات والسعودية.

وأكد نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق جمعة نصيب، خلال استقبال الغرفة وفداً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال السعوديين، حرص غرفة دبي على تعزيز علاقتها الثنائية مع أشقائها السعوديين، لافتاً إلى أن السعودية هي أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وشدد على أن خبرات الغرفة ومبادراتها المتنوعة، لاسيما في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، مسخّرة لخدمة السعوديين.

وقال نصيب إن غرفة دبي عبر مبادرتها المبتكرة لدعم ريادة الأعمال «دبي للمشاريع الناشئة» تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دبي، كما تحرص على أن تكون وجهة أساسية لرواد الأعمال في المنطقة.

وأضاف أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من أهم أولويات الغرفة، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من جميع الشركات العاملة في الإمارة، كما تعتبر كذلك العمود الفقري لاقتصاد دبي.

بدورها، استعرضت مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، فرص الشراكات والتعاون المثمر بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والسعودية، وأبرز التطورات في بيئة المشروعات الناشئة في دبي، إضافة إلى المميزات التي تقدمها «دبي للمشاريع الناشئة» لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم على البدء بمشروعاتهم في الإمارة.