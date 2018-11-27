السماح للمواطنين بأخذ قروض بضمان مساكن «المنح» في أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

تلقت البنوك قراراً من دائرة التخطيط والبلديات في إمارة أبوظبي، يسمح لها باستئناف منح قروض «إعادة التمويل»، بضمان مساكن «المنح» في إمارة أبوظبي، بعد أن كانت متوقفة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، فلاح محمد الأحبابي، في تصريح رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم إبلاغ البلديات والبنوك بالسماح بتسجيل رهونات من الدرجة الثانية على مساكن المنح، بما يسمح للمواطنين بأخذ قروض وتمويلات لأغراض البناء أو التوسعة أو الصيانة، مشدداً على حرص الدائرة على كل ما من شأنه راحة وسعادة المواطنين في إمارة أبوظبي.

يُذكر أن القرار السابق رقم 25 لسنة 2018 والصادر في أكتوبر الماضي، أوقف التصرف في المساكن الشعبية والأراضي السكنية المنح (المبنية وغير المبنية)، في إمارة أبوظبي، بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية والرهون، عدا الرهن لمصلحة قروض الإسكان، الأمر الذي قوبل بمطالبات عدة من قبل المواطنين بإلغائه، بما يمكنهم من أخذ قروض تعرف مصرفياً بـ«قرض إعادة التمويل».