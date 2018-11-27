2500 شركة عالمية و20 جناحاً رسمياً في «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رسمياً أمس، الدورة 39 لمعرض البناء والتشييد الدولي «الخمسة الكبار»، الذي يعقد في الفترة بين 26 و29 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض أكثر من 2500 شركة عالمية وما يزيد على 20 جناحاً رسمياً للدول، أحدث حلول البناء والمنتجات المبتكرة في المعرض، في ما تظهر المشاركة الدولية الواسعة الاهتمام المتنامي بتوسع سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

فعاليات المعرض

وتتضمن دورة العام الجاري من «الخمسة الكبار»: معرض «HVAC R» وهو فعالية جديدة مخصصة لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ومعرض «The Big 5 Solar» الذي يجلب حلول الطاقة الشمسية لقطاع البناء والتشييد، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية «UDLE»، وهو الفعالية الوحيدة في المنطقة المخصصة للمناظر الطبيعية والبنية الأساسية والتنمية الحضرية، ومعرض «The Big 5 Heavy» وهو فعالية مخصصة للبنية الأساسية ومعدات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط، فضلاً عن معرض الشرق الأوسط للخرسانة «MEC» الذي يعتبر أكبر فعالية في المنطقة مخصصة للخرسانة.

منطقتان جديدتان

ويقدم معرض «الخمسة الكبار» ميزتين جديدتين تهدفان إلى التقدم بقطاع البناء والتشييد من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا، إذ يقدم منطقة «Live Innovation Zone» الجديدة التي تستضيف مجموعة مختارة من المنتجات الأكثر ابتكاراً التي تعيد تشكيل صناعة البناء والتشييد، إضافة إلى «مدينة الشركات الناشئة» التي تقدم الشركات التكنولوجية المبتكرة في عالم البناء والتشييد.

كما يستضيف المعرض أول قمة للإنشاءات والتكنولوجيا في المستقبل، تحت شعار «تمكين الابتكار في النظام الإيكولوجي للبناء والتشييد».

بدورهم، سيقدم متحدثون من شركات عالمية مثل «فيرجين هايبرلوب وان»، و«مايكروسوفت»، و«أرامكو» السعودية، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة «ميراس» القابضة، بعضاً من أحدث التقنيات الواعدة التي ستساعد قطاع البناء والتشييد في تحقيق استدامة أكبر، وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف.

رواد الطاقة الشمسية

وسيستضيف معرض «الخمسة الكبار»، القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية، التي تشتمل على مراسم حفل توزيع جائزة القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية، للاحتفال بالإنجازات التي ترمي إلى تحقيق بصمة أكثر استدامة وكفاءة من خلال حلول الطاقة الشمسية.

وسيطلق «الخمسة الكبار» ندوة وجوائز المرأة في البناء والتشييد، الأولى من نوعها، وسيتم الإعلان عن جوائز المرأة في المناصب القيادية، وأفضل سيدة للعام من الجيل المقبل.

كما يستضيف معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، قمة التصميم الحضري والمناظر الطبيعية تحت شعار: «تعزيز صناعة البناء الأكثر اخضراراً وسلامة واستدامة»، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، كما تشتمل القمة على جائزة الابتكار لأفضل منتج، ما يعزز الإمكانات التجارية والإبداع والابتكار في التصميم الحضري والمناظر الطبيعية.