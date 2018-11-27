«ناسداك دبي»: «المتكاملة للأوراق المالية» الأكثر نشاطاً في سوق العقود المستقبلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق «ناسداك دبي»، أمس، عن تصدّر شركة المتكاملة للأوراق المالية التابعة لمجموعة «شعاع كابيتال»، والمتخصصة في توفير خدمات الوساطة وتداول الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة الأكثر نشاطاً العاملة في سوق العقود المستقبلية في «ناسداك دبي» خلال العام الجاري.

وأوضحت السوق، في بيان، أن «المتكاملة للأوراق المالية»، تمكنت من ترسيخ مكانتها كشركة الوساطة الرائدة في قطاع العقود المستقبلية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، عبر استحواذها على حصص قدرها 32.5% و44.5% على التوالي، من حيث قيمة وأحجام التداولات، باستثناء نشاط صناعة السوق، لافتة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من أغسطس إلى أكتوبر 2018، ارتفعت حصصها لتبلغ 63% من حيث القيمة، و79% من حيث الحجم.

وقرع رئيس مجلس إدارة «المتكاملة للأوراق المالية»، مصطفى خريبة، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بالمركز الذي حققته الشركة، حيث أصبحت شركة الوساطة الأكثر نشاطاً في سوق «ناسداك دبي» للعقود المستقبلية للأسهم.

وقال خريبة: «يسر شركة المتكاملة للأوراق المالية أن تشكل منفذاً للمستثمرين إلى سوق مشتقات الأسهم الآخذة في التوسع لدى (ناسداك دبي)، والتي بدورها تقدم أدوات فريدة للوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«ناسداك دبي» حامد علي، إن «السوق ستعمل على تعزيز تعاونها مع الشركة، حيث ستضيف أنواعاً جديدة من العقود، بما فيها العقود المستقبلية، وعقود الخيارات على الأسهم ومؤشراتها».