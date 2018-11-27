«تنظيم الاتصالات» تحدّد أكثر 10 هواتف ذكية انتشاراً في الإمارات خلال 2017

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن أكثر 10 هواتف ذكية منتشرة على شبكات هواتف مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) خلال عام 2017.

وأوضحت الهيئة في مسح أصدرته بعنوان: «مؤشرات أداء الهواتف الذكية في الإمارات 2017»، أن هذه الهواتف هي: «أبل آي فون 8»، و«إتش تي سي يو ألترا»، و«هواوي مات 9 برو»، و«هواوي بي 10»، و«إل جي جي 6»، و«نوكيا 8»، و«ون بلس 5»، و«سامسونغ جالاكسي إس 8»، و«سوني إكسبيريا إكس زد بريميوم»، و«سامسونغ جالاكسي نوت 8».

وأجرت «تنظيم الاتصالات» مسوحات شملت المناطق الميدانية الخارجية، إضافة إلى 34 منطقة مغلقة تنوعت بين جامعات، وأماكن ترفيه، ومراكز تجارية، وحدائق ومتنزهات، كما شمل المسح المكالمات الصوتية، ونقل البيانات، وسرعة البطارية، وبث الفيديو.

الأماكن المغلقة

وأظهرت نتائج المسح تفوقاً في سرعة تنزيل البيانات لهواتف «نوكيا 8» على شبكة «اتصالات»، ولهواتف «وان بلس فايف» على شبكة «دو»، وتفوقاً لهواتف «أبل آي فون 8» في سرعة تحميل البيانات في الأماكن المغلقة على شبكتي «اتصالات» و«دو»، بينما أظهر المسح تفوقاً في سرعة تصفح الإنترنت لهاتف «نوكيا 8» على شبكتي الشركتين.

مسوحات خارجية

وفي المسوحات الخارجية، أظهر المسح تفوقاً في سرعة تنزيل البيانات لهواتف «جالاكسي نوت 8» على شبكة «اتصالات»، وهواتف «سوني إكسبيريا بريميوم» على شبكة «دو»، وتفوقاً في سرعة تحميل البيانات لهواتف «أبل آي فون 8» على شبكتي الشركتين، بينما أظهر المسح تفوقاً في سرعة تصفح الإنترنت لهواتف «نوكيا 8» على كلا الشبكتين.

إنشاء المكالمات

وأظهرت هواتف «جالاكسي نوت 8» تفوقاً في نسبة نجاح إنشاء المكالمات على شبكتي الشركتين، وتفوقاً لهواتف «وان بلس 5» على شبكة «اتصالات»، و«نوكيا 8» على شبكة «دو» في قلة نسبة انقطاع المكالمات.

كما أظهرت هواتف «هواوي مات 9 برو» تفوقاً على الشبكتين في ارتفاع معدل جودة الصوت، بينما أظهرت هواتف «إل جي جي 6» و«هواوي مات 9 برو» تفوقاً في نسبة المكالمات الصوتية عالية الجودة.

وتفوقت هواتف «سامسونغ إس 8» على شبكة «اتصالات»، وهواتف «نوكيا 8» على شبكة «دو» في نسبة بث الفيديو عالي الجودة، بينما تفوقت هواتف «هواوي مات 9 برو» في سعة البطارية على الشبكتين.